Betzdorf

Beugen, strecken, dehnen – was Chantalle Boerebach hier so gekonnt vormacht, kann und soll auch jeder mitmachen. Work-out von zu Hause aus, also trainieren in den eigenen vier Wänden, das ist in Zeiten von Corona das Gebot der Stunde. Niemand weiß, wie lange das noch so sein wird. Die DJK Betzdorf bietet daher zum Hometraining nach dem Homeoffice eine Anleitung an. Auf der Internetseite des Sportvereins findet sich ein Video. Darin zeigt Chantalle Boerebach Übungen, um Kraft und Fitness zu stärken. Die Übungsleiterin der Rhönradturner filmt sich selbst beim Training mit einer Kamera, die auf einem Stativ befestigt ist.