Mit Baseballschläger ins Gesicht geschlagen: Schlägerei auf Geburtstagsfeier endet vor Gericht

Der 33-jährige Andreas P. (alle Namen von der Redaktion geändert) wurde Anfang Juli 2020 in einer Gemeinde in der VG Altenkirchen-Flammersfeld brutal mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen. Er erlitt dabei mehrere Frakturen am Kopf und musste operiert werden. Ein paar Freunde von ihm trugen bei dem Vorfall Platzwunden und schmerzhafte Schwellungen davon. Jetzt wird der Fall um eine aus dem Ruder gelaufene kleine Geburtstagsfeier vor dem Koblenzer Landgericht verhandelt.