Betzdorf/Daaden

Am Ende der Verhandlung wird Richter Tim Hartmann zum Pädagogen. Eindringlich richtet er mahnende Worte an den Angeklagten Kai S. (Name von der Redaktion geändert): „Nutzen Sie die Bewährungshilfe und die Sozialstunden.“ Der 33-jährige Daadener ist gerade noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Es ist wohl tatsächlich der letzte Schuss vor den Bug. Vier Monate Haft, ausgesetzt auf eine Bewährungszeit von drei Jahren, lautete das Urteil. Damit blieben die Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag und das Gericht in seiner Entscheidung am unteren Ende des Strafmaßes.