Mit Auto auf Bahngleis geparkt: Amtsgericht Altenkirchen spricht Angeklagten frei

Freigesprochen wurde jetzt ein Angeklagter, dem vorgeworfen wurde, am 12. Dezember 2019 durch fahrlässiges Abstellen seines Pkw fast einen Bahnunfall verursacht zu haben. Der Mann aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld hatte an besagtem Tag nach seinem Hund gesucht, der weggelaufen war. Wohl in Panik stellte er seinen weißen Geländewagen auf den Bahnschienen zwischen Altenkirchen und Michelbach ab. Der herannahende 14-Uhr-Zug wäre mit dem parkenden Fahrzeug wohl kollidiert, hätte der Lokführer nicht geistesgegenwärtig eine sofortige Notbremsung eingeleitet. Der Angeklagte hatte zu diesem Zeitpunkt den Ernst der Lage wohl ebenfalls erkannt und konnte sein Fahrzeug noch schnell von den Schienen fahren. Ende gut, alles gut? Nicht ganz, denn die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass sich der Mann mit seinem leichtsinnigen Handeln des fahrlässigen Eingriffs in den Schienenverkehr strafbar gemacht hatte. Im Prozess vor dem Altenkirchener Amtsgericht wurden als Zeugen sowohl der Lokführer als auch die Tochter des Angeklagten gehört, die bezeugen konnte, dass der Vater den Familienhund suchte. Auch ein Anwohner, der mit dem Angeklagten bekannt ist, war geladen, weil er den Hund gesehen hatte und zudem der Zug fast vor seinem Haus hatte halten müssen. Doch auch die Zeugenaussagen konnten nur bestätigen, was der Angeklagte schon eingeräumt hatte. Keine Absicht steckte hinter seinem Tun. Stattdessen habe er in Angst um sein Tier so kopflos gehandelt.