Emmerzhausen

Die Ortsgemeinde Emmerzhausen ist seit Jahren Rasern auf der Spur. Die neusten Auswertungen an der Ortsdurchfahrt in Richtung Lippe und Daaden geben nur teilweise Anlass zur Beruhigung. Gleich mehrmals am Tag wird mit mehr als 100 Sachen durch den Ort gerast, wo natürlich nur 50 km/h erlaubt sind. Der traurige Spitzenreiter hatte sogar 165 km/h auf dem Tacho.