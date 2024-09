Plus Betzdorf

Miss Sophie hat die Schule im Griff: Katze fühlt sich an der IGS sehr wohl

Von Gaby Wertebach

i Miss Sophie ist die Attraktion an der IGS Betzdorf. Das Tier genießt die Aufmerksamkeit, die sie bei Schülern und Lehrern erzeugt, sichtlich. Foto: Andreas Wirth

Eine schwarz-weiß gefleckte Katze mit grünen Augen hat nicht nur die Schülerinnen und Schüler der IGS in Betzdorf, sondern auch das fast das komplette Lehrerkollegium bezirzt. Der bezaubernde Neuzugang kommt täglich in die Betzdorfer IGS, wohnt angeblich in de Steinerother Straße in Betzdorf und legt somit einen langen Schulweg zurück. Sie darf gestreichelt werden und nimmt sogar manchmal am Unterricht teil.