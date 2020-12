Scheuerfeld

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer war am Montag auf Einladung des Betriebsrates zu Gast im Faurecia Werk in Scheuerfeld und informierte sich über den Transformationsprozess. Mit Blick auf die Vergangenheit (Streiks für Standortsicherung) betonte Dreyer, dass hier nun mit Wucht an der Zukunft gebaut werde.