„Es ist schon lange kein Thema mehr nur für Nerds, für die speziellen Interessensträger und für die, die den ganzen Tag mit Fragen der Informationstechnologie zu tun haben.“ Der rheinland-pfälzische Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer traf sich neulich in der Mensa der Grundschule Herdorf mit der Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und allen, die am „Megatrend Digitalisierung“ interessiert sind – so lautete auch das Motto.