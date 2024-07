Plus Altenkirchen/Kirchen Minister Hoch und Landrat Enders sauer: DRK-Pläne fürs Krankenhaus Altenkirchen harsch kritisiert Von Markus Kratzer i Foto: Markus Kratzer​ Noch größere Verunsicherung in der Bevölkerung, deutliche Kritik von Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landrat Peter Enders. Das DRK hat sich mit seiner Ankündigung, erneut den Rotstift im Krankenhaus Altenkirchen anzusetzen, keine Freunde gemacht. Lesezeit: 5 Minuten

Die DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, gerade in der Endphase eines Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung, wird ihr medizinisches Leistungsangebot in der Kreisstadt weiter drastisch reduzieren – und das bis spätestens Mitte August. Entsprechende Pläne wurden den verbliebenen Beschäftigten am Mittwochmorgen in einer Mitarbeiterversammlung vorgestellt. Auch das Krankenhaus in Kirchen bleibt nicht verschont: Hier steht die ...