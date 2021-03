Von der Obernautalsperre bis in die heimische Badewanne, Waschmaschine oder das Wasserglas ist es ein weiter Weg. Wasser ist lebenswichtig und ist deswegen eines der am besten kontrollierten Lebensmittel. Der Wasserverband Siegen-Wittgenstein (WVS) sorgt dafür, dass Trinkwasser für die Menschen im Kreis in hervorragender Qualität ausreichend zur Verfügung steht.