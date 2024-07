Millioneninvestition in Wissen: Baustellen-Marathon geht weiter

Marode Straßen, kaputte Kanäle, Wasserleitungen und Bachverrohrungen: In Wissen wird derzeit vieles angepackt, was Jahrzehnte nicht gemacht wurde.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat nichts so sehr die Bürger der Siegstadt beschäftigt wie die Verkehrssituation. Viele von ihnen fragten im Rathaus nach und machten ihrem Ärger Luft. Jetzt schildert die Verwaltung in einer Pressemitteilung sowohl aktuelle als auch bevorstehende Straßenbaumaßnahmen.

Stadtverwaltung gibt Auskunft

Demnach ist manches Projekt lange geplant, andere Sachzwänge ergeben sich relativ kurzfristig, wieder andere sind unaufschiebbar und müssen während der Sommerferien erledigt werden. In Wissen lassen derzeit Stadt, Verbandsgemeinde, Kreis, Landesbetrieb Mobilität (LBM), Wasserzweckverband Kreis Altenkirchen und Deutsche Glasfaser bauen und investieren viele Millionen Euro in die Infrastruktur. Das bedeute eine besondere Belastung für die Verkehrsteilnehmer und Anwohner, heißt es. Dafür entstehe im Gegenzug aber auch eine sehr gute neue Infrastruktur, die letztlich Reparaturkosten und Steuergelder spare.

Die Steinbuschstraße soll nicht nur neu asphaltiert werden. Auch Gas- und Wasserleitungen stehen im Fokus der Bauarbeiten. Foto: Elmar Hering

Die Sommerferien werden für weitere Baumaßnahmen genutzt. Das betrifft vor allem die Innenstadt und die Stadtteile Alserberg und Schönstein. In der Innenstadt laufen die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt in der Rathausstraße auf Hochtouren. Auch werden demnächst im Rahmen der Gewährleistung die Risse im Oberflächenbelag der bereits fertigen Bauabschnitte repariert.

Was in den Sommerferien passiert

Die Bauarbeiten am Alserberg gehen voran. In den Sommerferien muss ein Teilstück der Holschbacher Straße zur Herstellung des Kreisverkehrs an der Einmündung der Pirzenthaler Straße voll gesperrt werden, sodass dort eine Umleitung nur über Bitzen möglich ist. Ebenso wird die Strecke von Wissen nach Mühlenthal für zwei Wochen für die Erneuerung von Wasserleitungen voll gesperrt. Dort gab es im Vorjahr einen Schadensfall. Auch diese zwingend erforderliche Maßnahme kann nur in den Ferien ohne Schulbusverkehr durchgeführt werden.

Ferner soll in der Gerichtsstraße in Wissen der Mischwassersammler vor dem Winter saniert werden. In der Weststraße werden die Verrohrung der Köttingsbach sowie Kanäle weiter in kleinen Abschnitten erneuert, weil sonst Umweltschäden drohen.

Versäumnisse der letzten Jahrzehnte

Ebenso wie bundesweit sei solcherlei Instandhaltung in Wissen über Jahrzehnte versäumt worden, heißt es in der Pressenotiz. Dabei summiere sich allein das Netz der Stadtstraßen auf eine Länge von 70 Kilometern. Die Gleichzeitigkeit der Baumaßnahmen sei anstrengend, lasse sich aber wegen unterschiedlicher Probleme und Planungszeiten nicht vermeiden. Abschließend heißt es: „Alle Bauträger geben sich Mühe, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, und bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.“