Die Kleusberg GmbH & Co.KG, größter Arbeitgeber im Raum Wissen, ist weiter auf Expansionskurs. Allein am zentralen Firmensitz in Wisserhof will das Modulbauunternehmen in den kommenden Jahren rund 13 bis 14 Millionen Euro investieren – auch wenn es in der jüngsten Vergangenheit schon mehrfach hieß, der Standort sei restlos ausgereizt. Entstehen soll zum Beispiel ein neues CO2-neutrales Verwaltungsgebäude in Holzbauweise.