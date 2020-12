Kreis Altenkirchen

Was gibt der Stegskopf diesmal frei? Das wird in den nächsten Wochen eine ebenso spannende wie entscheidende Frage sein. Fast genau zwei Jahre ist es her, dass der frühere Truppenübungsplatz schon mal auf militärische Altlasten abgesucht wurde – nun sind seit Wochenbeginn wieder Mitarbeiter einer Fachfirma vor Ort, um im Auftrag der DBU Teile der Naturerbefläche zu sondieren. Ob und was sie dabei finden werden – davon wird letztlich abhängen, ob Wanderer und Radfahrer den Stegskopf im neuen Jahr auf neuen Wegen erkunden dürfen.