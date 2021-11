Der zweite Bauabschnitt der Sanierung an der katholischen Michaelskirche in Kirchen neigt sich dem Ende entgegen und dem Förderverein fehlen noch exakt 3910 Euro, um die Marke von einer halben Million Euro an Spendengeldern zu knacken. Diese beiden Neuigkeiten übermittelte der Kassierer des Fördervereins, Paul Eisel. Doch der dritte Bauabschnitt wartet schon.