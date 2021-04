Michael Liedigk ins Amt eingeführt: Rat Peterslahr will den Ortschef unterstützen

Die Unterstützung des Gemeinderates ist Michael Liedigk schon mal sicher: Der parallel zur Landtagswahl am 14. März gewählte 53-Jährige wurde nun als neuer Ortschef von Peterslahr vereidigt und in sein Amt eingeführt. „Es gibt einiges zu tun“, kündigte die Erste Beigeordnete Anne Lukas nach der Vereidigung des neuen Gemeindechefs an. Für die Aufgaben, die nun vor Liedigk liegen, könne er auf die Männer und Frauen des Rates zählen. „Wir haben bislang immer gut zusammengearbeitet, das wollen wir auch in Zukunft tun“, versprach Lukas.