Eichelhardt

Klavier, Notenpult, Mikro, Kopfhörer, Kabel: Für Claus Thomas Schmidt ist der Aufbauaufwand an diesem Dienstagabend überschaubar, denn Zweck der ersten sängerischen Zusammenkunft nach der kurzen Sommerpause ist die Aufnahme einzelner Stimmen. Der Zweite Vorsitzende des MGV Liederkranz Eichelhardt arrangiert das benötigte Zubehör routiniert, und schon bald kann Chorleiter Harald Gerhards am Instrument Platz nehmen, während der Vorsitzende Markus Horn den Udo-Jürgens-Hit „Mit 66 Jahren“ anstimmt – in der Stimmlage des Ersten Basses.