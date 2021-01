Messeveranstalter aus Scheuerfeld plant um: Ausstellungen gehen ins Internet

Scheuerfeld

Das war für Jürgen Bürschel aus Scheuerfeld und Marius Müller aus Bad Marienberg ein Tiefschlag nach dem anderen. Corona zerschlug alle Pläne für die Inhaber von MesseCom. Seit vielen Jahren organisiert das Unternehmen zum Beispiel überregional Bau- und Gartenmessen. Ende 2019, erzählt Bürschel in seinem Büro in Scheuerfeld, war das Jahr 2020 mit sieben großen Messen bereits vorgeplant. Hallen waren gemietet, Dienstleister gebucht, Flyer geplant etc. „So eine Messe braucht schließlich viele Monate Vorlauf“, so Bürschel. Dann kam Corona. An Planung war nicht mehr zu denken. Für die Messeveranstalter brach vieles zusammen. Hallen mussten wieder abgesagt werden. Und bei Planungen für 2021 gibt es bereits Vorbereitungen für Messen. Doch der zweite Lockdown machte den Veranstaltern auch hier einen Strich durch die Rechnung. Was da nun in 2021 vor Ort wieder umsetzbar ist, das muss abgewartet werden.