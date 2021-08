Messer gezückt und Mann damit bedroht – Verfahren eingestellt

Zwei Brüder aus der Verbandsgemeinde Kirchen mussten sich am Betzdorfer Amtsgericht verantworten. Dennis E. ist 17 Jahre alt, sein großer Bruder Tino E. 26 Jahre alt (alle Namen von der Redaktion geändert). Angeklagt war räuberische Erpressung, doch verließ der 26-Jährige den Gerichtssaal gestern mit einer Verfahrenseinstellung im Gepäck. Weiterverhandelt wurde danach in nicht öffentlicher Sitzung, da Dennis E. das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat. Presse und Zuschauer mussten den Saal also verlassen, der genaue Verhandlungsausgang ist unklar. Doch erscheint es mit Blick auf den Verhandlungsverlauf sehr wahrscheinlich, dass der junge Mann freigesprochen wurde. Aber der Reihe nach.