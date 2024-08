Plus Kreis Altenkirchen/Wissen Messe „Erlebnis Natur“ in Wissen: Das Potenzial vor der eignen Haustür zeigen i Stellten jetzt das Programm für die Messe „Erlebnis Natur“ vor (von links): Stephanie Hermann (Verbandsgemeinde Wissen), Carmen Döhnert (Naturregion Sieg), Gabriele Wäschenbach (Westerwald-Sieg-Tourismus) und Dominik Weitershagen (Kulturwerk Wissen). Foto: Thorsten Stahl/Kreisverwaltung Keine Staus, keine ausgefallenen Flüge – und vor allem keine Ausreden mehr beim Sitzen auf der Couch. Wer eine Auszeit, einen Kurzurlaub oder einfach einen Tagesausflug plant, der muss nicht in die Ferne schweifen, gibt es doch direkt vor der Haustür Angebote und Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Lesezeit: 2 Minuten

Einen perfekten Überblick bietet die Aktiv- und Outdoormesse „Erlebnis Natur“ der Naturregion Sieg, die am Sonntag, 15. September, im Wissener Kulturwerk ihre zehnte Auflage erlebt. Mit Vorträgen, Mitmach-Angeboten sowie an zahlreichen Ständen machen die Veranstalter und ihre Partner darauf aufmerksam, warum das Gute tatsächlich so nahe liegt. Neben der Naturregion ...