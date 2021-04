Seit Montagabend ist nun auch das Corona-Testzentrum im Bürgerhaus Nauroth in Betrieb. Der DRK-Ortsverein Gebhardshain betreibt die Station. Gleich zu Beginn der Testzeiten hatte sich vor dem Gebäude schon eine Menschenschlange gebildet. „Allerdings kamen Registrierung und Tests problemlos in Gang, und schnell wussten die Testpersonen ihre Ergebnisse“, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK.