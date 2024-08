Plus Kreis Altenkirchen Menschen aus dem Kreis Altenkirchen erinnern sich: So war es am ersten Schultag? Von Rolf-Dieter Rötzel i Der Brauch, zum ersten Schultag Kindern eine Tüte mit Süßigkeiten zu schenken, ist schon alt. Foto: Archiv Wolf-Dieter Rötzel Erinnern war auch das Stichwort für unsere Zeitung, um einige ehemalige ABC-Schützen nach ihrem ersten Schultag zu befragen. Ewig gut in Erinnerung bleiben wird dieser Bürgermeister Fred Jüngerich (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld), wie er uns gegenüber bekundete, der im Sommer 1971 in der Grundschule Gieleroth eingeschult wurde. Lesezeit: 3 Minuten

In diese gingen auch die Kinder aus Herpteroth und Amteroth, die täglich bei jedem Wetter einen weiten Schulweg zu Fuß zu bewältigen hatten. „Die Schuljahre eins bis fünf waren in einem Klassenraum, und die Schuljahre sechs bis acht in einem weiteren Klassenraum untergebracht. Zwei Lehrer unterrichteten an der Schule. Ich ...