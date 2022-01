Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Für die Corona-Pandemie gilt das natürlich bei Weitem nicht – und doch hatte der Beginn der Fastenzeit im karnevalslosen Jahr 2021 eine besondere Bedeutung für mich. Denn am 17. Februar genau um 16.05 Uhr durfte ich meine Mutter zu ihren ersten Impftermin in Gummersbach begleiten.