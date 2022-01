Mein Moment: Elmar Hering denkt eher über lehrreiche Prozesse nach

Dennoch gestehe ich, dass es mir schwer fällt, jene Neuerungen, die etwa die moderne Kommunikationstechnologie mit sich bringt, zu überblicken. Doch in den vergangenen Monaten – Corona sei Dank – bestand ja ausgiebig Zeit zum Üben. Inzwischen, so glaube ich, kann ich halbwegs unfallfrei an einer Videokonferenz per Internet teilnehmen. Und sogar die Vorteile einer bildgestützten Telefonie leuchten mir ein; vielleicht wird mir eines Tages das Telefonieren noch richtiggehend sympathisch.

Neben Corona ist der Klimaschutz ein zweites wichtiges Thema in diesen Zeiten. Auch auf diesem Gebiet bin ich Lernender, mit dem festen Glauben, dass die internetbasierte Kommunikation ein Teil der Lösung sein kann (auch wenn mir bewusst ist, dass all der Strom für die Rechner und Bildschirme irgendwo herkommen muss).

Wäre es nicht eine schöne Vorstellung, wenn ein Großteil der Sitzungen, Termine, Treffen und sonstigen Begebenheiten des journalistischen Arbeitsalltags nicht mehr mit kilometerlangen Anfahrten verbunden wären, sondern sich stattdessen ohne Vergrößerung des ökologischen Fußabdrucks online erledigen ließen? Sie merken: In Sachen E-Mobilität muss ich noch sehr viel lernen.