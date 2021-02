In elegantem Bogen fliegt ein Schwarm Kraniche über die Fensterfront des Mehrgenerationenhauses „Mittendrin“. Die Zugtiere kündigen bekanntlich das ersehnte Ende des Winters an, und deshalb sind diese selbst gebastelten Vertreter wie geschaffen für die frühlingshafte Dekoration der großen Schaufenster. Einen Neuanfang – ja, den können Mitarbeiter und Besucher der etablierten Einrichtung in der Fußgängerzone wirklich brauchen.