Scheuerfeld

Der Ortsgemeinderat Scheuerfeld hat in seiner Sitzung am Dienstagabend Nägel mit Köpfen gemacht. Das Gremium hat entschieden, die Anschaffung der Mietcontainer in Auftrag zu geben, um die Raumsituation an der Maximilian-Kolbe-Grundschule zu entschärfen. Ortsbürgermeister Harald Dohm erläuterte noch einmal, wie dringlich die Maßnahme ist: „Jeder kennt die Situation an der Schule, sie platzt aus allen Nähten.“