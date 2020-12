Neitersen

Horst Klein aus Neitersen wird neuer und erster Ortsbürgermeister der fusionierten Gemeinde Neitersen. Bei der Urwahl am Sonntag in Neitersen und Obernau erhielt der 70-Jährige, der bereits seit 21 Jahren Ortsbürgermeister von Neitersen ist, 331 Ja-Stimmen (85,09 Prozent). 58 Wähler stimmten gegen ihn. Erster Ortsvorsteher des neuen Neiterser Ortsteils Obernau wird der 44-jährige Mirko Müller. Er wurde ebenfalls per Urwahl gewählt und erhielt 74 Ja-Stimmen (85,06 Prozent), 13 votierten gehen ihn. Bei der Wahl des Ortsvorstehers hatten nur die Wahlberechtigten aus Obernau Stimmrecht. Weder Klein noch Müller hatten einen Gegenkandidaten.