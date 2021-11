Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist ein Dauerthema. Nicht wenige Menschen im Westerwald fürchten schon länger, dass die medizinische Betreuung weiter eingeschränkt wird. Jetzt gerät die Notarztversorgung in unserer Region in den Fokus. Denn die Zahl der Abmeldungen von Notdienststandorten im Bereich der Leitstelle Montabaur, zuständig für die Kreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied und Rhein-Lahn, steigt zum Teil erheblich an. Besonders stark betroffen ist der Standort Hachenburg.