Auf breites Interesse in der Bevölkerung ist eine digitale Talkrunde der Liberalen zu medizinischen Themen gestoßen. Dies berichtet Christian Chahem, FDP-Direktkandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis 2, in einer Pressemitteilung. Am virtuellen Diskussiontisch saßen demnach Landrat Peter Enders, Impfarzt Helmut Wieler, Hausarzt Klaus Kohlhas, Intensivmediziner Jens Schwietring, Moderatorin Sandra Weeser und Chahem, selbst Medizinstudent im praktischen Jahr.