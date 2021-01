Steimel

Noch ist es nicht ganz in trockenen Tüchern, aber der Optimismus der Ortsgemeinde Steimel ist groß. Denn der Fortbestand der Arztpraxis im Ortskern scheint gesichert für die nächsten Jahre. „Sollte die Arztpraxis in Steimel erhalten werden können, ist dies sicherlich ein großer Schritt zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in unserer Region“, unterstreicht Wolfgang Theis, Steimels Ortsbürgermeister.