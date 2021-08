Matthias Mockenhaupt und seine geflügelten Haustiere – Ein Paradies für Puten, Hühner, Fasane, Pfauen & Co.

Sicher ist es nicht übertrieben, wenn man sagt, dass nur ein kleiner Teil der Menschen unseres Planeten in einer so gesunden und malerischen Landschaft aufwächst wie das Geflügel von Matthias Mockenhaupt. Man mag Phil Collins zitieren, der vom Leben „im Paradies“ in Europa und Nordamerika sang. Noch viel schlimmer als Bewohnern in armen Ländern, die in Slums und auf Müllhalden leben, damit wir unser Paradies erhalten können, geht es unzählbaren Tieren in Ställen und Legebatterien, die uns für Steaks, Eier und Chicken Wings dienen. Unendlich viel glücklicher leben dagegen die Puten, Fasane und Hühner im Weiler Neuhöhe bei Friesenhagen.