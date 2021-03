Manchmal können sich Stunden wie Tage anfühlen – davon kann Matthias Gibhardt an diesem Wahlsonntag ein Lied singen. Der Landtagskandidat hat aufreibende Wochen hinter sich. Für ihn ist es der zweite Personenwahlkampf innerhalb von zwei Jahren. Am 16. Juni 2019 wurde er in einer Stichwahl zum Stadtbürgermeister von Altenkirchen gekürt. Damals natürlich fühlte sich der Wahltag so ganz anders an als heute – in jeder Hinsicht.