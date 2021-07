Die Verkehrssituation im Bereich der Maximilian-Kolbe-Grundschule in Scheuerfeld ist ein Dauerthema. Immer wieder wird diskutiert, wie dort für mehr Sicherheit für die Kinder gesorgt werden kann. Im Schulträgerausschuss der Gemeinde verdeutlichte Ortsbürgermeister Harald Dohm noch einmal die Situation und berichtete, was in der Vergangenheit bereits alles unternommen wurde, um die Situation zu entschärfen.