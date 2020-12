Betzdorf

Vor einigen Tagen war es noch eine Empfehlung. Am Montag folgte dann die Anordnung. Auch für den beliebten Betzdorfer Wochenmarkt am Dienstag und Freitag gilt nun die Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske. So auch bei der „Premiere“ der Maskenpflicht am gestrigen Dienstag in Betzdorf. Die RZ schaute sich um, wie Kunden und Marktbeschicker mit der neuen Maskenpflicht umgehen.