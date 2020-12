Kirchen

Die vergangenen Tage und Wochen verliefen auch für das Evangelische Altenzentrum in der Kirchener Austraße ziemlich turbulent. Hier wie in anderen derartigen Einrichtungen galt und gilt es immer noch, Bewohner und Mitarbeiter vor dem kursierenden Coronavirus bestmöglich zu schützen. In einer Pressemitteilung aus Kirchen kommt nun ein ganz dickes Dankeschön an die große Hilfe, die dem Haus der ganzen Region zuteil wird: Von Kindern, Hobbyschneidern, Gärtnern und sogar von einem Piloten „aus der Luft“...