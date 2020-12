Das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen informiert aktuell über den hochgradigen Verdacht eines Masernfalls in der Kreisstadt: Ein Kind, das an einem Gottesdienst der evangelischen Baptisten-Gemeinde Altenkirchen am 1. März teilgenommen hat, steht im hochgradigen Verdacht, an Masern erkrankt zu sein.