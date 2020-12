Betzdorf

Ein abbruchreifes ehemaliges Lagergebäude der Bahn brannte in der Nacht zu Donnerstag in der Betzdorfer Ladestraße. Gegen 1.44 Uhr wurde die Polizei gleich von mehreren Personen informiert, dass das leer stehende Gebäude in Flammen steht. Durch die Rettungsleitstelle wurde die Feuerwehr Betzdorf auch per Sirene alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand, berichtet die Polizei. Der Dachstuhl, das war in der Frühe zu sehen, ist fast komplett abgebrannt. Durch die Feuerwehr Betzdorf wurden weitere Feuerwehrkräfte aus der VG Betzdorf- Gebhardshain nachalarmiert. Die Löscharbeiten dauerten lange an.