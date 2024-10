Plus Wissen

„Marktplatz“ an der Berufsbildenden Schule Wissen: Anregungen und Antworten für potenzielle Azubis

i Seit Jahren organisiert die Berufsbildende Schule Wissen ihren „Markt der Berufsausbildung“. Immer mehr Aussteller wissen diesen „kleinen Bruder der Abom“ zu schätzen. Bei der jüngsten Veranstaltung im Rahmen des BBS-Schulfestes präsentierten sich in der Turnhalle rund 50 heimische Unternehmen und Dienstleister. Foto: Elmar Hering

In Zeiten, in denen es für Unternehmen und Dienstleister immer schwieriger wird, geeignete Auszubildende zu finden, nutzen aufgeschlossene Arbeitgeber sämtliche Möglichkeiten, auf junge Leute zuzugehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. So auch beim jüngsten „Marktplatz der Berufsausbildung“ der BBS Wissen, wo sich die Rekordzahl von 50 Ausstellern präsentierte.