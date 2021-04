Die Testmöglichen in der Stadt Daaden werden erneut erweitert: Apothekerin Dr. Anna M. Grimm, Inhaberin der Markt-Apotheke, wird mit ihrem Team ab 20. April ebenfalls kostenlose Corona-Testungen im Bürgerhaus vornehmen, teilt die Stadt Daaden in einer Pressemitteilung mit. Neben der Gemeinschaftspraxis Dr. Strüder & Lindenbeck bietet der DRK-Ortsverein im Bürgerhaus seit Kurzem eine weitere Testmöglichkeit an zentraler Stelle mitten im Zentrum.