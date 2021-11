Ungefähr 70 Gäste, unter ihnen der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Reuber und der ehemalige Landrat Alfred Beth, erlebten am Donnerstagabend im Foyer des Wissener Kulturwerks eine knapp zweistündige Reise in ein Land, das auf den ersten Blick fern, auf den zweiten aber doch so nah erscheint: China.