Marienthaler Forum digital: Wie sich Kaiser und Kanzler in Versailles zofften

Wissen

Experiment geglückt – so lautet das Kurzfazit nach ersten digitalen Veranstaltungen des Marienthaler Forums am Montagabend unter der Leitung von Ulrich Schmalz. „Es ist Gewöhnungssache, dass man auch als älterer Mensch auf diese Technik angewiesen ist“, sagte der 81-jährige Wissener kurz vor Beginn. Die neue, ungewohnte Form stellte dank der von Manfred von Schönfeld professionell vorbereiteten Videoschaltung den Moderator und die Teilnehmer vor keinerlei Problem. Die immerhin 31 Gäste aus nah und fern (sogar aus Hamburg und Berlin) kamen in den folgenden eineinhalb Stunden in den Genuss von bislang wenig bekannten Anekdoten rund um die Kaiserkrönung Wilhelms I.