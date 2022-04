Mann stirbt mit 53: Weiterer Corona-Todesfall im AK-Land

Insgesamt bestätigte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag 547 Neuinfektionen an Sieg und Wied, womit die Zahl aller Corona-Fälle im Kreis seit Ausbruch der Pandemie auf 27.022 angewachsen ist. 6907 Personen sind aktuell mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner widerspiegelt, ist am Dienstag auf 1547,8 angestiegen. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 1487,4. Auch die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist laut der Koblenzer Behörde in diesem Zeitraum angewachsen – von 7,42 am Montag auf 7,71 am Dienstag.