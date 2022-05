Mann greift andere Passagiere an: Wissener randaliert in S-Bahn bei Herchen

Ein alkoholisierter 28-Jähriger aus Wissen hat am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in der S-Bahn 12 auf der Siegstrecke zwischen den Bahnhöfen Eitorf und Herchen randaliert sowie andere Passagiere bedroht und angegriffen, wie die Bundespolizeidirektion St. Augustin berichtet.

Ein privat reisender Bundeswehrsoldat hatte gegen 7 Uhr einen Notruf aus dem Zug abgesetzt und das aggressive Verhalten des Wisseners geschildert. Laut späteren Aussagen mehrerer Zeugen hatte der deutsche Staatsbürger ihnen nicht nur Gewalt angedroht, sondern auch nach ihnen geschlagen und dabei eine Brille beschädigt sowie eine Abtrennscheibe im Zug zerstört.

Am Bahnhof Herchen stoppte der Zug, und Einsatzkräfte der Polizei legten dem randalierenden 28-Jährigen zunächst Handfesseln an. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest den Wert von 1 Promille zeigte und der polizeibekannte Aggressor unbeeindruckt weiter lautstark herumschrie, kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Der Zug setzte gegen 8 Uhr seine Fahrt zunächst fort, sollte aber an der Endhaltestelle in Au ausgesetzt werden. Einsatzkräfte der Bundespolizei forderten zur Aufklärung des genauen Tathergangs Videoaufzeichnungen aus der betroffenen S-Bahn an und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung ein.