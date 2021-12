Es tut sich was am oberen Ende des Gewerbeparks Betzdorf: Dieser Tage ist dort mit dem Bau der Erschließungsstraße für das seit vielen Jahren geplante Gewerbegebiet Dauersberg II begonnen worden. Während Umweltschützer eine weitere Flächenversiegelung kritisieren, wird aus Politik und Wirtschaft immer wieder auf den Mangel an verfügbaren Gewerbeflächen hingewiesen – nicht nur in der Stadt Betzdorf, sondern in der gesamten VG.