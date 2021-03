Eine Überraschung erwartete die Teilnehmerinnen des Mammographie-Screening-Programms im Siegener Jung-Stilling-Krankenhaus am Weltfrauentag. Das Team der Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland überreichte jeder der rund 100 Frauen, die in den Praxisräumen des Diagnostischen Brustzentrums an der Wichernstraße die Möglichkeit zur kostenlosen Brustkrebs-Früherkennung wahrnahmen, eine Rose in den Mammographie-Farben pink und weiß.