Mammelzen: Ortschef Rütscher beklagt Vandalismus

Offenbar mutwillige Sachbeschädigungen sorgen in Mammelzen für Aufregung. Ein oder mehrere Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in den drei Buswartehäuschen an der B 256 einige Hinweisschilder abgerissen und zerstört. Darüber informierte Ortsbürgermeister Dieter Rütscher in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Unter der Telefonnummer 02681/5986 nimmt der Ortschef sachdienliche Hinweise entgegen.