Mammelzen: Anwohner fordern endlich Zebrastreifen auf der B 256

Nadine Meden bringt es auf den Punkt: „Diese Straße ist wie eine Mauer im Ort, die das soziale Leben unterbricht.“ Jedoch liegt der jungen Mutter nicht nur die Gemeinschaft in Mammelzen am Herzen, die durch die Verkehrsader B 256 unterbunden wird – sie sorgt sich auch um ihre beiden Kinder. Denn es reicht schon, wenige Minuten an der Bushaltestelle zu stehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie viel Verkehr sich hier am Tag durchschiebt. Große Lkw, Transporter, Pkw, Motorräder. Für die Kinder, die zur Schule oder zum Kindergarten nach Eichelhardt kommen wollen, gibt es zwischen den beiden Bushäuschen rechts und links der Bundesstraße nur eine Querungshilfe. „Muss erst etwas passieren, damit sich hier etwas tut?“, fragt Nadine Meden, die mit ihrem Appell auch gleichsam eine 300 Unterschriften umfassende Petition an Ortsbürgermeister Dieter Rütscher übergibt, denn die Mammelzer haben das Warten satt – sie fordern einen Fußgängerüberweg, am besten mit einer Bedarfsampel und noch besser, mit Tempo 30, oder wenigstens einheitlich vom Autohaus Ramseger an bis zur Ortsausfahrt Tempo 50.