Maler Robert Schuppner: Weltkarriere begann in Hamm

Vor 125 Jahren, genau am 21. Januar 1896, in Hamm geboren, in den 1930er-Jahren als Maler mit den Größen des Surrealismus wie Miro, Salvatore Dali und Max Ernst arbeitend und in Paris, London, New York, Berlin und Hamburg, Weltstädte der Kunst, ausstellend, das war Robert Schuppner. In seiner Heimat, er verstarb am 6. Mai 1966 in seinem großelterlichen Haus mütterlicherseits im Hurster Ortsteil Bach, gerät der nicht unumstrittene Künstler und spätere Galerist scheinbar mehr und mehr in Vergessenheit.