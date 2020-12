Birken-Honigsessen

Zugegeben, ganz so laut und bunt wie beim traditionellen Schützenfest ging es nicht zu am Samstagabend in der Gaststätte „Zur alten Kapelle“ in Birken-Honigsessen, aber wenn die Schützen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft um ihren König Christoph Weitershagen und seine Königin Miriam eines können, dann ist es gute Laune verbreiten. Das jedenfalls wurde beim Majestätsehrenabend deutlich, der anstelle des ausgefallenen großen Festes zumindest diejenigen belohnen sollte, die sich trotz Krise unermüdlich für das Wohl der Bruderschaft einsetzen.