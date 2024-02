Plus Hamm Mahnwache in Hamm: Junge Ukrainer erinnern sich an den Ausbruch des Krieges Am heutigen Samstag, 24. Februar, jährt sich zum zweiten Mal der Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Anlässlich des schrecklichen Jahrestages rufen alle demokratischen Parteien aus dem Kreis Altenkirchen sowie die evangelische und katholische Kirche aus dem Kreis Altenkirchen zu einer Mahnwache für den Frieden auf. Von Sonja Roos

Diese findet am heutigen Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr an geschichtsträchtiger Stelle, nämlich dem Synagogenplatz in Hamm, statt. Mit dem Gedenken soll an alle Opfer dieses Krieges erinnert werden. „Wir dürfen uns niemals an diesen Krieg gewöhnen“, so erläutern die Veranstalter ihre Initiative und Beweggründe für die Mahnwache. „Wenn wir ...