In einer Zeit, in der Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine die fatalen Auswirkungen der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen schmerzhaft deutlich macht, sollte das Anliegen einer Klimawende eigentlich Konjunktur haben. Dieser Gedanke spielte sicherlich für einige der gut 70 Teilnehmer eine Rolle, die am Freitag zur Klimamahnwache auf den Schlossplatz gekommen waren – aus Sicht der Organisatoren von der Initiative WW Goes Green jedoch eine vermutlich etwas enttäuschende Zahl.